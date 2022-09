Revelan el millonario salario de Kylian Mbappé en el PSG, ¿cuánto gana?

Una de las figuras actuales en el mundo del fútbol es Kylian Mbappé, quien en Rusia 2018 fue campeón del Mundo con tan solo 19 años de edad. Desde ese momento, en cada mercado de transferencias se habla sobre un posible cambio de aires, pero hasta el momento el París Saint-Germain ha logrado retenerlo.

Antes de arribar al club parisino en la temporada 2017/18, se dio a conocer con sus actuaciones en el Mónaco, equipo en el que llegó a compartir camerino con el colombiano Radamel Falcao García. Ambos equipos franceses cerraron la negociación en una cesión con opción de compra obligatoria de 180 millones de euros.

Desde ese momento ya se hablaba sobre el interés del Real Madrid en la joven promesa de Francia. Ahora, ya con 23 años, Mbappé sigue siendo el tema de conversación en esa disputa del mercado de fichajes entre el conjunto español y el francés.

De hecho, en el reciente mercado hubo una gran posibilidad de que el delantero emigrara al conjunto merengue, pero al final decidió quedarse en el PSG. El pasado mes de mayo, se confirmó la renovación de Kylian Mbappé con el club de París, extendiendo su vínculo por lo menos hasta junio de 2025.

Más allá del deseo que tenía el Real Madrid y de la fortuna que ponía sobre la mesa, a Mbappé lo terminó seduciendo la oferta de renovación que le hizo el PSG. Aunque hubo muchos rumores sobre los números, este martes se conoció el salario que se pactó para su continuidad en el fútbol francés y la prima que recibió por firmar en nuevo contrato.

Según New York Times, el PSG convenció a Mbappé al poner sobre la mesa 125 millones de dólares por quedarse en su plantilla, además de los 250 millones de salario por tres temporadas. De esta manera, por cada año en el Parque de los Príncipes, el mundialista francés se embolsará aproximadamente 83 millones de dólares.

Esta información fue revelada en la entrevista que este medio estadounidense le hizo a Kylian Mbappé, en la que aseguró que no se quedó en el PSG por dinero. “Donde sea que vaya, me van a dar dinero”, expresó.

🎙 À la veille de #PSGJUV au Parc des Princes, @KMbappe a évoqué la première journée de phase de poules de @ChampionsLeague. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2022

Una vez renovó, los medios europeos indicaron que Mbappé pasó a tener injerencia en las decisiones del club, como la conformación de la plantilla y hasta la elección del técnico.

“Ese no es mi trabajo y no quiero hacerlo porque no soy bueno en eso. Soy bueno en el campo y fuera del campo, ese no es mi papel. Hay mucha gente que es mejor que yo”, sentenció sobre esos rumores.

Además del proyecto deportivo y la oferta salarial, una de las razones para firmar su continuidad en el PSG fue la conversación con el presidente de su país, Emmanuel Macron. “Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco”.

“Él me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país. Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito’. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta”, contó.