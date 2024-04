River vs. Boca: Canal y hora para ver en vivo el superclásico por los cuartos de la Copa de la Liga

El superclásico también incluirá un duelo particular entre los dos delanteros extranjeros de cada equipo, ya que el colombiano Miguel Borja llega como goleador del campeonato con 12 goles , mientras que el uruguayo Edinson Cavani levantó su producción y fue decisivo para la clasificación de Boca con 6 tantos en las fechas más recientes.

Real Madrid vs. Barcelona: Hora y canal para ver en vivo el superclásico del fútbol mundial

“Es el clásico más importante que me ha tocado jugar a lo largo de de mi carrera. He jugado Argentina-Brasil y el de Manchester (entre United y City), pero éste no tiene comparación. Nos encuentra en un muy buen momento. Cada vez nos sentimos mejor como grupo y como equipo”, destacó el defensor Marcos Rojo, capitán de Boca, en rueda de prensa.