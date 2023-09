“Sabemos que cometimos errores”: Alberto Gamero se defiende tras la derrota que sufrió ante Santa Fe

Así mismo, resaltó su sentir de tristeza al perder un clásico, pero que valora lo hecho por sus jugadores en el trabajo tanto ofensivo como defensivo. “ Yo vi que el equipo por momentos se defendió bien y yo estaba sacando cuentas, en el segundo tiempo nos llegaron cuatro veces y hubo cuatro goles, no vi más llegadas, llegadas claras no las vi, a pesar de los nueve jugadores. Yo valoro el trabajo que hicieron los jugadores y es triste para nosotros perder un trabajo de estos”.

Al respecto de la clasificación entre los ocho primeros, Gamero afirmó que la diferencia entre su equipo y el octavo es tan solo de dos puntos: “Nosotros estamos conscientes de la posición en la que estamos. Con todo y el segundo tiempo a mí me gustó la valentía del equipo porque no es fácil jugar aquí en Bogotá contra Santa Fe, con nueve hombres, me gustó la valentía del equipo. Esa valentía que los muchachos me mostraron hoy me da ese fresquito de que tenemos equipo para meterle a esos cuadrangulares, estamos a dos puntos el octavo”. Y recalcó que, “este equipo es humilde para aceptar los errores y nosotros sabemos que hoy cometimos errores y vamos a mejorarlos, nosotros estamos seguros de eso”.