Sale a la luz cuál fue el problema de salud de Carlos Antonio Vélez por el que tuvo que ir al hospital

Vélez analizó la victoria colombiana

Al no ser una fecha Fifa, la Tricolor no pudo contar con los habituales convocados, que estuvieron en acción con sus respectivos clubes. “¿Que tenemos jugadores para el recambio? ¡Claro que sí! Pienso que no hay necesidad de exponerse ante un equipo que no es la selección adulta, para saberlo. ¡¡¡Por favor!!! La verdadera utilidad de esto se verá cuando convoquen a partidos oficiales a los nuevos buenos que vimos por aquí... si no los llaman, perdimos el tiempo”, añadió.