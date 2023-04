Sale a la luz la identidad de los tres jugadores de Once Caldas capturados por extorsión

Once Caldas se enfrenta este lunes a un grave escándalo por la captura de tres de sus jugadores en un operativo del Gaula en la ciudad de Manizales. De acuerdo con lo informado por las autoridades, los sujetos fueron detenidos cuando se disponían a recibir 500.000 pesos de una ciudadana española a cambio de devolverle su celular.

La denuncia inicial se dio a través de la línea 165, donde la joven estudiante de medicina puso en conocimiento la delicada situación por la que estaba pasando. Según lo manifestado por la víctima, el pasado 2 de abril se encontraba departiendo en una discoteca de la ciudad y cuando salió del establecimiento, observó su bolso abierto y no encontró el celular de alta gama, se devolvió a la discoteca, pero no logró recuperarlo.

El domingo 9 de abril una amiga de la mujer recibió una llamada en la cual le manifestaban que un ciudadano tenía el celular y que la dueña debía entregarle la suma de 500.000 pesos para devolvérselo. La víctima pudo contactarse con la persona que le exigía el dinero y le manifestó que viajaría a otra ciudad a las 10 de la noche, provocando que el presunto extorsionista amenazara con vender el celular por partes si no pagaban dicha cantidad.

El Gaula, al tener conocimiento de cada llamada de los individuos, acompañó a la mujer a la cita en el sector del Cable, en la zona rosa de Manizales, donde se dio la captura sobre las 9:30 de la noche.

Posterior al boletín entregado por las autoridades, se conocieron los nombres de los tres jugadores que ahora tendrán que responder ante la justicia por el delito de extorsión. Guy Esteban García, Santiago Mera y Debinson Mateus fueron las personas detenidas por el Gaula, miembros de la plantilla del cuadro manizaleño.

De los tres, Mateus es el único que estuvo en la lista de convocados para el partido del sábado ante Unión Magdalena, que acabó en empate 1-1 en el estadio Palogrande, casa del ‘blanco blanco’. El arquero de 22 años no ingresó al partido, pero sí estuvo sentado en el banquillo dirigido por Pedro Sarmiento.

Al momento de la captura, fue incautado el dinero que habían acordado ambas partes y los celulares de cada uno de los implicados, que desde ahora servirá como material probatorio para la investigación.

Según el Gaula, existen audios, chats y registros de llamadas que demostrarían la culpabilidad de los futbolistas y el mecanismo con el que amenazaban a su víctima con vender el celular si no cumplía con los requisitos. “Estas personas venían haciéndole exigencias de dinero de manera permanente, razón por la cual esta estudiante decidió llamar a la línea 165 para poner en conocimiento esta situación”, indicó Diego Fontal Cornejo, coronel de la Policía Metropolitana de Manizales.

“El Gaula inmediatamente tomó las riendas de esta investigación con el fin de establecer qué tipo de situación se estaba presentando. Se logra la captura de estas tres personas en el momento que recibían el dinero mediante la extorsión clásica con la modalidad de devolución de elementos. En este momento estas personas son dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el fin de establecer la posible responsabilidad por parte de estas personas, quienes, al parecer, son integrantes del equipo de fútbol Once Caldas”, completa el informe del coronel.

SEMANA consultó a fuentes cercanas al cuadro manizaleño y supo que en las próximas horas emitirían un comunicado como rechazo a lo sucedido y determinando qué pasará con el vínculo contractual de los tres jugadores que se encuentran bajo el cuidado de las autoridades, mientras se adelanta la investigación.

El comunicado de Once Caldas

“Es importante aclarar que las presuntas conductas cometidas no corresponden con los valores y lineamientos de la institución, por lo que Once Caldas S.A. no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo que los jugadores o funcionarios realicen en su tiempo libre”, informó el club de Manizales este lunes, como respuesta al reprochable hecho.

Once Caldas también manifestó que está dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos que hoy están dando de qué hablar en la prensa deportiva y en los que seguramente se ahondará los próximos días. “El Club es respetuoso de la ley y de los derechos de los juveniles como personas presuntamente incursas en un delito, motivo por el cual acataremos y estaremos atentos a las decisiones de la Administración de Justicia con la que colaboraremos en lo que sea necesario”, expuso.

El equipo además del eje cafetero aseguró que brindará asesoría jurídica a los procesados y que una vez la justicia resuelva el caso, decidirá qué medidas adoptar con los jugadores.

“Enfatizamos que respetuosos de los derechos qué les asisten como personas sometidas a un proceso penal, en especial la presunción de inocencia y derecho de defensa, contarán con el apoyo jurídico necesario y, una vez finalizado el proceso, desde el Once Caldas S.A. Se tomarán las medidas pertinentes”, agregó.

“Lamentamos y rechazamos cualquier actuación indebida o ilegal que pueda cometerse por cualquier miembro de nuestra institución y no seremos tolerantes con conductas al margen de la ley”, concluyó Once Caldas en la misiva.