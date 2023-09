São Paulo toma drástica decisión para el 2024 y James Rodríguez estaría involucrado

El fútbol brasileño se ha convertido en una de las ligas más poderosas del continente, y no solo por su talento, también por los poderosos fichajes que le han dado un plus para que todo el mundo fije sus ojos allí.

Así las cosas, este miércoles se conoció que el club paulista lucirá ahora con New Balance, marca que ha incursionado en el fútbol mundial y que ha vestido a varios equipos importantes del mundo. En Brasil, dicha casa viste al Red Bull Bragantino y São Paulo será el segundo club.

“São Paulo no renovará con Adidas para 2024 y ha firmado con New Balance, que también patrocina a Bragantino. La información fue confirmada. La imagen es solo ilustrativa y no representa el nuevo uniforme tricolor”, se informó.