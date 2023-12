Se mueve Millonarios: Alberto Gamero reveló refuerzos y salidas para la temporada 2024

Se calienta Medellín vs. Junior: hinchas sacan en cara jugador que tiene a su papá en la cárcel por homicidio

Gamero defendió su decisión de recibir al exarquero del América y de paso confirmó que Moreno será una de las bajas para el próximo año, sumándose a las baja ya confirmada de Fernando Uribe, quien anunció su retiro del fútbol profesional. “El empresario sabía que venía un nuevo arquero y parece que no le gustó, por lo que posiblemente irá a otra parte”, apuntó Gamero.

En la mesa se puso el nombre de Wuilker Faríñez, que no ha gozado de suerte en su travesía por Europa. “Hablamos también con Fariñez para que volviera luego de su recuperación, pero sabíamos que también estaría ausente por selección”, afirmó.

Más salidas y refuerzos en Millonarios

La tercera salida también sería un jugador de peso al interior del vestuario, más allá que el cuerpo técnico no está convencido totalmente de dejarlo ir. Se trata de Elvis Perlaza, que también termina contrato y no parece tener clara su renovación en el elenco embajador.

En ese sentido, el cuerpo técnico espera que próximamente se cumplan sus exigencias. Desde antes de finalizar el campeonato se supo que estaban buscando un lateral y un delantero centro, algo que todavía no se ha concretado más allá de los rumores.

“Desde que estoy en Millonarios, es la primera vez que veo a la junta directiva dispuesta a las contrataciones. Hablamos con los jugadores, pero no se nos ha hecho fácil. Lo que yo siempre he dicho, no quiero traer por traer jugadores, quiero traer unos que nos den una mano y que quieran competir”, completó.