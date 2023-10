Selección Colombia: ¿Cuándo y con quién será su próximo juego en las Eliminatorias Sudamericanas?

La grandiosa presentación de James Rodríguez no bastó para dar el golpe de opinión, pero de nuevo, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán la oportunidad de sumar fuera de casa. Eso sí, no será nada fácil por el buen nivel que ha mostrado su oponente, además de que será un reto de altura.

El próximo rival de Colombia

De cara a la fecha 4 de las Eliminatorias, el onceno nacional no podrá ceder más terreno, por lo que deberá sacar un buen resultado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. La Tricolor, en efecto, se medirá a un Ecuador con altas expectativas.

Fecha y hora oficial del Colombia-Ecuador

En cuanto a la fecha 4, iniciará con Venezuela y Chile (4:00 p.m) y además contará con los siguientes partidos: Paraguay vs. Bolivia (6:30 p.m.), Uruguay vs. Brasil (7:00 p.m.) y Perú vs. Argentina (9:00 p.m.).