Selección Colombia femenina descarta una de sus grandes figuras para la Copa de Oro ¿de quién se trata?

“Este es un microciclo de preparación y veeduría de las jugadoras que han venido haciendo las cosas bien en el torneo local. Aún no se tiene claro que se hará en abril para competencia o en junio como la fecha Fifa más inmediata”, dijo el entrenador en rueda de prensa.

“Tuve la oportunidad de hablar con Manuela, todavía no se da un reporte como tal. Estamos a la espera de eso.”, dijo Marsiglia.

“Tiene un golpe en el tobillo y no es grave”, dijo Angelo.

“Lo de Leicy es lesión muscular y no es nada grave y que está apta para lo que se viene”, indicó el timonel de la Selección.

Leicy Santos Selección Colombia Femenina de Mayores Colombia vs Nueva Zelanda preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 Bogota diciembre 2 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

Catalina Pérez Selección Colombia Femenina de Mayores Colombia vs Nueva Zelanda preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 Bogota diciembre 2 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

Más allá del parte médico, Ángelo Marsiglia no pone excusas. A la Copa de oro va por el título.

“Colombia es llamado a ser protagonista donde participe. Nos ha faltado un poquito, pero también es mucho lo que hemos avanzado para estar donde estamos. Queremos más y no nos vamos a conformar. Queremos ganar la Copa de oro y una medalla en los Juegos Olímpicos. Aunque lo del mundial fue histórico, queríamos más. Hemos avanzado comparados con las grandes potencias, se vio en el mundial que les jugamos mano a mano y hasta les ganamos“, dijo orgulloso de haber llegado a los cuartos de final del pasado certamen en Australia y nueva Zelanda.

Director técnico encargado de la selección colombiana femenina de mayores Ángelo Marsiglia Colombia vs Nueva Zelanda preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 Bogota diciembre 2 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

La Federación Colombiana de fútbol no ha ratificado a Marsiglia como técnico en propiedad tras la salida de Nelson Abadía. Sin embargo, el técnico no se desespera.

“Estoy muy contento y tranquilo. Si no hablo del futuro para que trabajo mi presente. Me proyecto, los directivos han dado todo para trabajar. Pertenezco a la FCF y mi rol es del DT de la Selección y viene la Copa de oro. Ese respaldo me hace trabajar con motivación. Muy tranquilo y a cargo de este grupo que cada vez nos enorgullece más”, declaró.