“Son años de luchar”: Catalina Usme rompe en llanto tras la clasificación de Colombia a cuartos del Mundial Femenino

“La verdad no pensé mucho, solo cuando el balón venía pensé en controlar bien para que me quedara un remate muy fuerte que es mi fortaleza. Tuve la cabeza fría, hoy me levanté muy tranquila y con la certeza que sacaríamos el partido adelante con mucha inteligencia y gloria Dios que se da un bonito gol para estas instancias definitivas”, indicó sobre el gol, Catalina Usme.

Catalina no solo es líder. Marca con ese gol la historia no solo del país sino la personal.

“Se me pasan tantas cosas por la cabeza, que no puedo describir lo que estoy sintiendo. Son años de amar esto, años de trabajo, de luchar, de todo. De caídas, volver a levantarse y conseguir un paso a una instancia tan importante es increíble, Dios es increíble y ha sido fiel creyente de que este equipo puede con más” , dijo la jugadora que además fue elegida la mejor jugadora del partido.