Tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras cumplir la mitad del torneo; sufren los grandes

“Me achanto mucho cuando el equipo no tiene reacción o no elabora. Pero la estructura es para buscar los partidos. Por perder 3 partidos y no hacer goles no voy a cambiar mi forma de jugar. El grupo se siente cómodo así. Seguiremos insistiendo”, dijo Alberto Gamero luego de la caída del pasado martes ante Once Caldas en ‘El Campín’.