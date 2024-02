Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras decepción de Millonarios y crisis del Medellín

Preocupación en Millonarios y Medellín

“Sería raro si no se hablara de mi continuidad con estos malos resultados, pero esto no depende de mi, nunca he renunciando a ninguna cosa en mi vida, no está conmigo pero no es mi decisión. Mi decisión es entrenar y darle las herramientas a mis jugadores durante la semana, nada más”, declaró el uruguayo.