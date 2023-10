Técnico de São Paulo da la cara por James Rodríguez y revela el verdadero problema que le encontraron

El estratega brasileño cree que James todavía no está listo para ser la figura que la hinchada esperaba, pues su condición física no fue la mejor luego de estar cuatro meses sin competencia a nivel profesional.

Dorival no pierde la esperanza de que el colombiano le dé una mano el próximo año en la Copa Libertadores, por eso le salió al paso a las críticas y lo defendió, pidiendo paciencia a los aficionados. “James Rodríguez tiene las características de (Giorgian) De Arrascaeta, teóricamente hablando. No hay razón para no usarlo. La participación ha ido mejorando, James estuvo mucho tiempo alejado de los partidos, hay que tener paciencia. Él mismo está intentando que en algún momento sea importante”, señaló en ESPN.