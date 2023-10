Teófilo Gutiérrez repartió palo a la Selección Colombia: sugirió cambios y ni James se salvó de la crítica

| Foto: LatinContent via Getty Images

Teófilo habló de Willer Ditta y James Rodríguez

Para Gutiérrez la convocatoria de James Rodríguez siempre es bien recibida porque es un “crack”, no obstante, entiende que el volante del São Paulo debe aceptar el rol que le toque en la actualidad.

“Los cracks tienen que estar siempre en todos los equipos, en el Junior, en el Cali, en Nacional, en River. Los cracks son diferentes, tú no puedes comparar a un crack con otro jugador que apenas está empezando, que no tiene la talla para jugar las Eliminatorias. James la tiene, y él tienen que entender que en cualquier ámbito que le toque, tiene aceptarlo porque es un profesional, y yo sé que él lo hace y suma para la Selección donde le toque, porque lo conozco, es un gran amigo y lo tuve compañero en la Selección, así que no dudemos de él, de su capacidad y de todos los compañeros que están ahí que están haciendo una labor muy importante”, recalcó.