‘Terremoto’ en Liverpool: Jürgen Klopp toma radical decisión con Luis Díaz, tras goleada ante Atalanta

Jürgen Klopp planea darle un revolcón al once inicial de Liverpool, tras lo sucedido ante Atalanta en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Ni el hincha más pesimista pensaba que los italianos saldrían con un 3-0 de ventaja, razón por la que al estratega alemán no le queda otra que hacer borrón y cuenta nueva de cara a la recta final de la temporada.

“ Tenemos que mostrar una reacción. Definitivamente, al 100 por ciento, eso está claro. Pero no puedo planificar la reacción 20 minutos después del partido. Pensaré en eso. Lamentablemente, no es la primera vez en mi vida que pierdo un partido de fútbol. Y sí, mostraremos una reacción, lo prometo”, afirmó.

Klopp toma medidas contundentes

El estratega alemán dejó claro que no volverá a poner ese once inicial que dispuso ante Atalanta. “En diferentes alineaciones hemos jugado muy buen fútbol este año, pero no lo hicimos. Esa es la razón por la que perdimos. Ese puede ser el resumen: no funcionó”, dijo.