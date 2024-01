The Best: canal y hora para ver en vivo los premios en los que Linda Caicedo está nominada

El 2023 de Linda Caicedo fue un año de ensueño. MVP en el Mundial en el juego de Colombia vs. Corea y luego contra Alemania. Premio al mejor gol del Mundial 2023. Puesto 9 en los Premios The Best. Puesto 5 en los Premios de IFFHS. Premio a la Golden Girl 2023. Nominada a los Globe Soccer Awards y al Premio Puskas entre otras distinciones individuales.