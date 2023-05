‘Tino’ Asprilla se fue en contra del castigo del ‘Bolillo’ Gómez tras los actos de indisciplina en Junior; esto dijo

Junior de Barranquilla se encuentra en el ojo de la crítica en las últimas horas debido al actuar de varios jugadores de su plantel. Según se dio a conocer el pasado martes, varios futbolistas se fueron de rumba, algo que generó la molestia del cuerpo técnico liderado por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

No obstante, el hombre más afectado fue el delantero Luis ‘Chino’ Sandoval, a quien acusaron de llegar en estado de alicoramiento a la práctica del pasado lunes tras la derrota ante Once Caldas en la fecha 18. Decepcionado, triste y al parecer con lágrimas en los ojos, en la conversación que tuvo con el de 23 años le informó: “conmigo no vas más”. Increíblemente, no es la primera vez que el ‘Chino’ tiene estos problemas de indisciplina en Junior. Previamente, durante otra de sus etapas, también fue señalado de esta situación.

De esta manera, desde este martes, la directiva del club busca rescindir el contrato del jugador que venía siendo protagonista en los últimos partidos del club por liga. Por su parte, otros involucrados fueron apartados del grupo hasta nueva orden.

Cinco jugadores habrían sido apartados por actos de indisciplina. - Foto: Twitter - @JuniorClubSA

Bajo este panorama, miles de reacciones se han hecho conocer con respecto a esta gran polémica. Una de las que más ha generado revuelo fue la del exfutbolista Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien no encontró motivos suficientes para echar a un jugador por estos actos de indisciplina, basándose en su experiencia en Inglaterra.

“Me encontré con un manicomio de país en el que ha pasado de todo. Casi echan a un jugador en Junior. En Newcastle llegan borrachos todos los días y no veo que echen a nadie. No creo que sea para echarlos del equipo”, y dejó claro que “no estoy defendiendo” a los implicados en este hecho.

“Si se van a vivir a Inglaterra se dan cuenta que allá toman las cosas de otra forma. Contó también que “me tocó ver compañeros que llegaban caídos de la rasca y el entrenador los mandaba a la casa, les metía una multa, pedían perdón y solucionaban la cosa. Nunca vi que echaran a nadie”, agregó.

Junior marcha en las últimas posiciones del campeonato tras cinco fechas. - Foto: DIMAYOR

‘Bolillo’ y su jalón de orejas a los jugadores

Ante los repetitivos actos de desorden en el plantel desde su llegada, el técnico Gómez ha decidido tomar una fuerte medida para controlar este tipo de situaciones. Según se reveló en ‘Diar10 Deportes’, el ‘Bolillo’ usaría “alcoholímetro” en las prácticas del equipo para evitar problemas

“Esta decisión se tomó a raíz de los incidentes disciplinarios que en las últimas horas protagonizaron 5 jugadores del Junior”, declaró el medio. “Justo y necesario para empezar a erradicar la indisciplina”, se agregó.

Este ‘jalón de orejas’ será una advertencia de cara a la siguiente temporada, en la que, como ya es sabido, se espera reforzar en algunas posiciones y conformar otra nómina.

Junior venció a Millonarios y entró de lleno a la pelea por clasificar a cuadrangulares. - Foto: DIMAYOR

Este momento tenso le cae al equipo del Bolillo, preciso cuando lucha por su entrada a los ocho. Hasta la fecha 18 y restándole dos partidos, sus dirigidos salieron del fondo de la tabla para instalarse en el octavo lugar con 24 puntos, sabiendo que si suma los 6 que le restan estarán en la fiesta de las finales.

El próximo reto para los tiburones será el próximo sábado cuando se mida con Deportivo Pereira, rival que no tiene mayores chances de clasificar a los ocho mejores.

Por otro lado, el cuadro del ‘Bolillo’ Gómez cerrará el campeonato en busca de la clasificación midiéndose con Atlético Huila, equipo que está eliminado, pero que luchará por puntos para evitar el descenso.