“Venezuela se respeta”: el crudo comunicado de la Vinotinto que denuncia maltratos y actos xenófobos en Perú

Los venezolanos presentes en el compromiso señalaron dicha medida como un acto de xenofobia, como Erasmo Provenza , productor ejecutivo del canal de YouTube oficial de la selección de Venezuela: “La medida de control migratorio en el estadio Nacional de Lima esta noche es xenofobia pura y dura. No importa con qué discurso disfracen la medida. Eso es xenofobia. Simple”, dijo.

“Nuestra Federación no tolerará, ni dentro ni fuera de las fronteras venezolanas, ningún trato vejatorio a nuestros jugadores, miembros del equipo técnico ni seguidores de nuestra selección”, puntualizaron.

No dejaron atrás a los medios de comunicación y sus referencias insultantes mientras estaban en la previa del compromiso.

“También fuera del campo se dieron actuaciones que debemos condenar, como los comentarios machistas y peyorativos de un grupo de comunicadores hacia las mujeres venezolanas. Algo incalificable y que no estamos dispuestos a permitir”, indicaron.

Advirtieron que autoridades venezolanas de fútbol harán un reclamo formal “ante las diferentes instancias competentes, dentro y fuera del fútbol, para que estas agresiones no queden impunes y garantizar, así, que situaciones lamentables de este tipo no vuelvan a producirse. Nuestra respuesta es clara: Tolerancia cero. El fútbol debe ser siempre un espectáculo que fomente la unión y la sana competencia entre los países, un lugar en el que no hay espacio posible para actos de discriminación, ni para situaciones de violencia o represión, tal como lo ha venido promoviendo Conmebol fuertemente desde hace tiempo con la campaña contra la discriminación”, dicen en el comunicado.