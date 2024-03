Vetos en la Selección Colombia; Lorenzo dio las razones para no convocar a Miguel Borja y Dayro Moreno

Dos de los máximos goleadores colombianos en el 2024 no fueron citados por Néstor Lorenzo a la doble fecha Fifa de marzo, para medirse ante España y Rumanía. Dicha determinación por parte del entrenador nacional, generó revuelo absoluto, más cuando los citados para la delantera no venían teniendo el mejor presente.

De quienes se habla es de Miguel Ángel Borja, en uno de sus momentos más dulce con el gol desde su arribo a River Plate de Argentina, y Dayro Moreno , quien aún con 38 años, en Once Caldas ha venido demostrando que está vigente para ser citado, llegando a convertirse hace poco en el goleador histórico del fútbol colombiano.

Aun así, por quienes se decantó Lorenzo en la citación fue por Mateo Cassierra (Zenit, RUS), Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS) y Rafael Borré (Internacional, BRA). Tal vez del último, es por quien más reparos exista, pues este apenas hace días había cambiado de club y no venía teniendo la continuidad deseada.

El sinsabor de no contar con los jugadores de mejor momento, hizo que se intentara saber las razones del entrenador argentino para sus determinaciones. Horas después de la revelación de la lista, hubo una versión del periodista Sebastián Heredia, sobre el ‘no’ de Lorenzo a Borja.

Indagando con fuentes al interior de la Tricolor, encontró la que sería la razón real por la que Lorenzo no convocó a Miguel Ángel en esta penúltima citación antes de la Copa América. “La decisión de no llevar a Borja es netamente de juego. De idea táctica. Entienden que, por ahora, su estilo no se acomoda del todo a la idea que pretende Lorenzo”, indicó en su cuenta de X.