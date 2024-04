Vuelve Zinedine Zidane: filtran el equipo de Europa que está “a un paso” de contratarlo

“Personas conocedoras de las conversaciones entre las dos partes dan por prácticamente hecho un acuerdo que todavía no está firmado. Zidane habría pedido refuerzos a la secretaría técnica, especialmente en la línea defensiva”, informó el diario catalán.

Lo curioso es que Zidane podría recibir un equipo campeón de Europa. Tuchel anunció desde hace un par de meses que no continuará en el Bayern al final de la presente temporada, todo a raíz de la derrota frente al Bayer Leverkusen en una Bundesliga que no perdían hace once años.