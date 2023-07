Yerry Mina, “a punto de firmar”: revelan el destino que escogió y el millonario sueldo que ganaría

Mina ha sonado con fuerza en países como Francia y Turquía, sin embargo, aún no se ha materializado el nuevo equipo en el que jugará la próxima temporada, a poco más de un mes para que se cierre el mercado.

Yerry Mina se encuentra libre después de salir del Everton. | Foto: Everton FC via Getty Images

La información de Globo Esporte puntualiza que fue el mismo jugador el que informó sobre la propuesta desde el fútbol árabe. Las negociaciones con el Fogao parecían bien encaminadas hacia un feliz término, pero el colombiano cambió de parecer y ya estaría “a punto de firmar” con un equipo saudí que no fue revelado.

Yerry Mina quiere seguir recibiendo llamados a la Selección Colombia | Foto: DeFodi Images via Getty Images

¿Y la Selección?

A principios de este mes, en una entrevista con SEMANA, el zaguero caucano admitió que lo estaban tentando de varios países de Europa, pero no tenía afán por tomar una decisión definitiva. “Estamos analizando las propuestas. Francia, Italia e Inglaterra son las ligas donde me han buscado”, mencionó en aquella oportunidad.

“Fue un momento de aprendizaje. Cuando pasé por esos momentos siempre estuvieron la familia y los amigos. Aprendí a valorar y a conocer a los verdaderos amigos. Estaba frustrado, no sabía cómo salir de ahí. No sabía cómo salir de muchas lágrimas. Se me venían pensamientos de dejar todo allí”, admitió.