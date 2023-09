Yerry Mina: de criticado en Colombia a entrar al primer once ideal de las Eliminatorias Sudamericanas

“Lo de Mina no lo comparto. Soy respetuoso y no quiero molestar a nadie, pero hace 5 o 6 años en los Mundiales le dije a mi hijo que si Colombia jugaba con estos centrales no hay nada que hacer, así haga goles. Me parece que Mina es el jugador de menos forma física hoy en todos los sentidos, pero bueno, se cumplió y se hicieron las cosas”, señaló el extécnico del Deportivo Cali.