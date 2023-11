Chapecoense alcanzó un milagro en coincidencia con el séptimo aniversario de la tragedia ocurrida en Colombia

Ahora, mientras el club preparaba el homenaje para conmemorar los 7 años de la tragedia este 29 de noviembre, el equipo, que ahora juega en la segunda división de Brasil, disputaba un partido decisivo para no perder la categoría.

Y es que las cosas no estaban nada fáciles para el equipo de Chapecó, pues resultaba una serie de resultados para mantener la categoría; además, para el duelo contra el Vitoria arrancaba en la casilla 18, algo nada esperanzador si se tiene en cuenta que los últimos cuatro equipos de los 20 que conforman el torneo , son los que descienden a la tercera división.

Avión en el que se estrelló Chapecoense. | Foto: LatinContent via Getty Images

Ya en la etapa complementaria kaykle y Bruno Nazario sellaron el 3-1 definitivo, resultado positivo, pero que no era suficiente para mantener la categoría, pues estaban atentos de lo que pudiera pasar en los duelos Tombense vs. Mirassol y Sampaio Correia vs. Sport Recife.