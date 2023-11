“Es el camino para un impuesto confiscatorio que terminaría en expropiación”: Fenalco rechaza proyecto del Gobierno Petro sobre impuesto predial

Tras lo anterior, desde Fenalco se pronunciaron y advirtieron que los colombianos no aguantan más impuestos “improvisados y confiscatorios”.

“Creemos que esto es una afectación a la vivienda digna, es una afectación al desarrollo del comercio y es el camino para un impuesto confiscatorio que terminaría en expropiación. Rechazamos enérgicamente este proyecto de ley, que de prosperar, va a gravar enormemente a los colombianos que ya no aguantamos más impuestos”, dijo a través de un video, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

“El proyecto afecta el derecho a la vivienda digna al gravar, excesivamente, la aspiración de tener techo propio. Además, segmentos como el de los pensionados, que viven de unos ingresos de subsistencia, y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exponencial (...) La desconexión de los gobernantes con la realidad de los colombianos no puede llegar al punto de promover aumento de impuestos, cuando en estos momentos millones de familias luchan por salir adelante, en medio del reciente impuesto a los tenderos que se aprobó en la reforma tributaria del Gobierno, y del aumento de la gasolina, el diesel y los peajes”, agregó Cabal, de acuerdo a un comunicado de Fenalco.