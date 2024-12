No obstante, hubo algunos cambios en la retención en la fuente, el pago anticipado del impuesto a la renta. Buscan que estos pagos mensuales coincidan mejor con el impuesto a cargo que se paga en agosto. L a retención de 19% comenzará a aplicarse a partir de 95 UVT y no de 87 UVT .

Lo que no cambia

La ley también mantuvo los beneficios de los fondos de pensiones voluntarios, con los que estos seguirán siendo un mecanismo válido para algunas personas que quieran acceder a importantes reducciones tributarias.

Por un lado, los aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorios seguirán siendo considerados un ingreso no constitutivo de renta, ni de ganancia ocasional, sin que excedan 25% del ingreso anual y los $89 millones (2.500 UVT). Si este dinero se retira para un fin diferente al pensional tendrá una retención en la fuente del 35% y serán considerados como un ingreso gravable en el año que los retiren. De la misma manera, los aportes voluntarios seguirán siendo rentas exentas hasta el 30% de los ingresos, sin que exceda los $135,3 millones (3.800 UVT).

Cabe recordar que las pensiones seguirán exentas hasta los $35‘607.000 (1.000 UVT mensuales). Además, la ley trae un gran beneficio para este segmento de la población: el desmonte gradual a la cotización mensual en salud de las pensiones de salario mínimo que pagarán 8% en 2020 y 2021 y 4% a partir de 2022. La tarifa general sigue siendo 12%. Y, por último, ahora que estamos en temporada de cesantías hay que recordar que el retiro de las mismas no pagará el impuesto del 4 x 1.000.

Principales cambios

Baja el impuesto a los dividendos que pasará de 15% a 10%, siempre y cuando sean superiores a los $10,6 millones (300 UVT)

El desmonte de la renta presuntiva será más ágil, pues la renta presuntiva bajará a 0,5% para el año gravable 2020 y a 0% a partir de 2021.Se realizará una nueva normalización tributaria en 2020 con las mismas características, requisitos y reglas de juego establecidas el año pasado, pero con una tarifa de 15% (y no de 13%).Revive el componente inflacionario para los rendimientos de fondos de inversión colectiva y CDT. Es decir, el porcentaje del rendimiento correspondiente a la inflación será nuevamente considerado un ingreso no constitutivo de renta.El retiro de cesantías no tendrá el impuesto del 4 X 1.000Los independientes con ingresos por honorarios o servicios personales podrán restar los costos y gastos en que hayan incurrido. Antes esta posibilidad era exclusiva de los rentistas de capital y por rentas no laborales.Los aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorios seguirán siendo un ingreso no constitutivo de renta, ni de ganancia ocasional y los aportes voluntarios seguirán siendo rentas exentas.El impuesto al patrimonio se mantiene para 2020 y 2021.