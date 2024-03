“Soy partidario de que Ecopetrol siga muy activo en la exploración”: José Antonio Ocampo, tras el desplome en utilidades de la petrolera estatal

La tendencia con las reservas es de una disminución, pero hay que aclarar que son reservas probadas (P1) y no incluyen las de nuevos descubrimientos, que están siendo estimadas.

Entonces, los resultados de Ecopetrol del año pasado me parecen normales.

J. A. O.: Las utilidades, entre otras cosas, se habían usado en gran medida para pagar el FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles). Era importante que se redujera ese déficit para que el presupuesto nacional no fuera afectado aún más. En todo caso, el presupuesto sigue siendo tocado por la situación del FEPC, porque no se han ajustado los precios del ACPM.

La gasolina retomó el precio internacional, pero con el ACPM no se ha desenredado el asunto, pese a las muchas reuniones con los transportadores para tomar el mejor camino. | Foto: Getty Images

J. A. O.: No, pues lo que yo espero que el Gobierno haga es acabar con los subsidios a los combustibles. El aumento del ACPM, cuando yo pertenecía al Gobierno, ya estaba acordado con el presidente Gustavo Petro, y empezaría en julio del año pasado. Eso no se hizo y a estas alturas aún no han iniciado las alzas. Creo que si es muy importante que se haga.