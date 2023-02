Precios al productor en Colombia cayeron en enero; ojalá también bajen para el consumidor

Este sábado 4 de febrero, el Dane dará a conocer el comportamiento de los precios al consumidor (IPC) que se registraron en el primer mes de 2023.

Aunque las expectativas de los analistas de mercado apuntan a que todo seguirá igual de caro, la entidad de las estadísticas entregó este viernes 3 un informe que envía señales que anuncian que la inflación podría empezar a bajar pronto, con lo cual, el Banco de la República también tendría que iniciar el recorte de las tasas de interés.

Se trata del Índice de Precios al Productor (IPP), que siempre se publica un día antes de que se dé a conocer el comportamiento de la inflación.

El IPP tuvo una caída visible en enero. Mientras el dato anual registrado en el primer mes del año pasado era de 29,44 %, ahora pasó 16,79 %. De manera individual, solo en la mensualidad (enero), el índice de costos al productor se ubicó en 0,76 %, después de haber estado en 5,09 % durante el año pasado.

Precios al productor, según estadísticas del Dane, bajaron fuertemente en enero de 2023. - Foto: Dane

¿Qué pasará con la inflación?

Hay que recordar que, si al productor le sale más barato elaborar los productos y prestar los servicios que demanda el consumidor, la lógica indica que los precios a los ciudadanos deberían bajar. No obstante, el efecto podría no ser tan inmediato, y, justamente, venía sucediendo así con los costos en los que incurrían los productores, cuando aún la inflación no estaba tan alta como ahora.

Lo cierto es que, pese a que al productor se le redujo el costo de elaborar los bienes y servicios, hay muchas razones para que al consumidor no se le mejore el panorama. La gasolina subió de precio este año, pues el gobierno ha aplicado dos alzas, la de enero, que fue de 400 pesos, y la que rige para el segundo mes del año, de 250 pesos promedio.

Este producto salpica el precio de muchos otros productos y servicios, pues le pega directo al costo del transporte, y se requiere transportar comida, estudiantes, aviones para el turismo, entre otras. También se incrementaron las tarifas de energía, que impactan las fábricas y los hogares. Y, pese al invierno, el costo de los alimentos continúa siendo la principal fuente de incremento de la inflación.

Habrá que esperar entonces el dato oficial de inflación de enero que entregue el Dane este sábado.