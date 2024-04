Comunicación que traspasa fronteras

Los reconocimientos a su trabajo no tardaron en llegar. Un Emmy Award otorgado por la Suncoast Chapter of the National Academy of Television Arts & Sciences destacó su excelencia periodística. Además, fue honrada con el Premio Reportera Revelación en los Premios Latinos 305, recibió un Premio a la Excelencia Periodística en el Miami Web Fest, también un Hispanic Celebrities Award, dos Telly, tres Florida Association of Broadcast Journalist y se le otorgó este mismo 2024 un reconocimiento por parte del condado Miami-Dade como Perfil de éxito 2024.