‘Aquí hay algo que todos debimos haber conocido’: Jaime Gilinski en asamblea extraordinaria de Sura

Luego de los ataques que promulgaron en algunas de las intervenciones de los accionistas en la asamblea de Sura, con los cuales, se llegó inclusive a menciones de tipo personal, Jaime Gilinski, presidente del grupo empresarial que tiene la mayoría de las acciones en el conglomerado, tomó la palabra.

“No tengo dudas éticas de usted”, dijo, dirigiéndose a Gonzalo Pérez, presidente de Sura, y enfatizó en que su deber como inversionista es el que está cumpliendo: “Soy inversionista que hago mi análisis. Estoy convencido de que Sura es una gran empresa, por eso invertimos en ella”.

No obstante, agregó que, si bien escucharon las explicaciones sobre la existencia de los tres contratos que motivaron la convocatoria de la asamblea, Gilinski enfatizó que no entiende las razones por las cuales los asambleístas no están interesados en conocer los detalles de lo que pidieron, lo cual involucra mucho dinero. “Son obligaciones que nos pueden afectar a todos, si ocurren y esas situaciones ocurren cuando hay momentos malos”, lo que no está descartado en Colombia.

El líder del grupo empresarial Gilinski señaló que los mencionados contratos no fueron mostrados, pese a haber sido pactados en los últimos 20 años. “Como accionista mayoritario confío en ustedes, pero hago un llamado a que se le informe al mercado de cualquier tema que se considere material”, dijo Gilinski.

En la asamblea se sometió a consideración de la asamblea la propuesta de contratar una revisoría fiscal externa con firmas como Deloitte o Price Waterhouse Cooper. No obstante, hubo otras intervenciones que señalaron que votarían en forma negativa, para lo cual dejaron constancia, pues el deber de decidir sobre una contratación, como la mencionada, no le corresponde a la asamblea sino a las directivas, para lo cual, citaron las normas de la Superintendencia de Sociedades.

Noticia en desarrollo...