Bonos de gasolina para taxistas, con pocos inscritos para recibirlos y muchos problemas por resolver para empezar a entregarlos

El hecho de que el beneficio pueda cobijar hasta dos taxistas por placa, como lo ha argumentado Enríquez, contiene otros desafíos, relacionados con la manera de hacer la dispersión de los recursos entre los beneficiarios –que solo serían los conductores– y al mismo tiempo evitar colados y avivatos. Se trata también de decidir la fecha de arranque y de terminación de la medida que, sin embargo, no se extendería por mucho tiempo, y probablemente duraría solo tres meses; es decir, hasta que se termine el ciclo de alzas de la gasolina en Colombia , para equipararla con el precio internacional: alrededor de 16.000 pesos, si es que no sigue subiendo en el exterior, por el aumento en el precio del petróleo.

Entre la construcción de esas reglas y la expedición del decreto que las contenga, más esa cierta apatía de los taxistas para inscribirse, ya hay quienes vaticinan que la compensación estatal por gasto en gasolina para los conductores del servicio de taxi correría la misma suerte que la rebaja aplicada en el Soat, que ha buscado motivar a los dueños de motos a que adquirieran ese Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Pero el 78 por ciento de los que más resultan involucrados en siniestros viales no adquirieron la póliza. “No es que crea que el subsidio a la gasolina para taxistas será un fracaso, es que estoy seguro”, dijo Mauricio Santa María, presidente de Anif, quien también había advertido que la gabela con el Soat no funcionaría.

Enredos y contradicciones

Apáticos a la formalización

En esa maraña de casos, hay unos que se cuelgan con el pago por rodamiento, que oscila entre 61.200 y 72.000 pesos, según la fecha del mes en la que se paga. Otros no quieren aportar a seguridad social. Algunos no portan el tarjetón de control o se demoran en la actualización. Se habla de un 30 por ciento que no tendría ese registro, sin el cual son ilegales. Sin el lleno de todo ese papeleo, no se puede acceder al bono de gasolina. A juicio de varios testimonios, esa formalización sería lo que en el fondo busca el Gobierno, más allá de dar un alivio.