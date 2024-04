Cada vez más estudiantes optan por un doble programa. Así lo hacen en esta universidad

La primera impresión es que la Química y la Ingeniería de Sistemas van por caminos distintos. Sin embargo, para Juan Fernando Martínez no es así. Él fue uno de los estudiantes destacados de la Universidad Icesi en Cali, que inició estudiando Química, por su interés en la experimentación e investigación, que ya había empezado a descubrir en su casa con pequeños experimentos y luego profundizó en el colegio. “Allí realmente no había muchos laboratorios, pero los pocos que había sí me los disfrutaba bastante”, recuerda Juan Fernando, quien se divertía mezclando distintas sustancias y observando los cambios que se producían. Pero no era su único interés. Al lado de la ciencia, también descubrió el encanto por la tecnología. “Y es por eso que ahí aparece la Ingeniería de Sistemas”, señala.