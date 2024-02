Caficultores pasan un trago amargo con el precio y el Fenómeno del Niño. Piden que las medidas del gobierno no sean ‘enclenques’

No todos venden al precio que dice la Federación

El vocero gremial explicó la situación que está haciendo pasar un trago amargo a los que vive del grano. “ El precio registrado por la Federación no está en el mismo nivel para todos. La mayoría, por la calidad del grano que están cogiendo y por el aumento del factor, es decir pasar de factor 94 a factor 88, les reduce la cantidad de pasilla y venden por debajo, bastante menos que lo indicado en el precio de referencia de la federación. Muchísimos están vendiendo a 130.000 pesos por arroba, y menos, incluso”.

Ante la pregunta de si hay caficultores que no la están pasando tan mal, el director de Dignidad Agropecuaria dijo que hay otros productores, con calidades mayores y costos de producción por debajo de precio de venta, que están un poco por encima del punto de equilibrio”.

Sin medidas ‘enclenques’

Según el dirigente de Dignidad Agropecuaria, el gobierno no puede salir con medidas ‘enclenques’. Gutiérrez señaló que se requieren “fuertes subsidios y respaldo a los productores, no esas medidas pequeñas y recortadas con las cuales viene intentando cubrir, no a todos, sino a una parte de los sembradores de café”.