¿Cómo puede Colombia superar la crisis de competencias en ciencia y matemáticas?

Huirles a las matemáticas dejó de ser un chiste en Colombia. Hoy los expertos ven con preocupación esa creencia tan enraizada que se refleja en un rezago de los alumnos de colegios en áreas clave para la ciencia y tecnología. En las pruebas Pisa 2022, el 71 por ciento de los estudiantes entre 15 y 16 años demostró que carecía de competencias básicas. “Es decir, no logran representar matemáticamente una situación simple sin instrucciones directas”, precisó Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación, de la Universidad Javeriana.

“La formación STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, una formación para el desarrollo científico y tecnológico del país. No se trata solo de saber de física o de cierta área, sino de una forma de pensar el mundo”, explicó Hernando Bayona, profesor de la Universidad de los Andes y exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. “Nos lleva al pensamiento científico”, agregó Camilo Vieira, profesor de la Universidad del Norte, una habilidad que toda la sociedad debería adquirir para contar con una visión crítica del mundo. Ambos expertos coincidieron en que los avances de estas ciencias deben servir para solucionar problemas que aquejan al país.

Bayona advirtió, por ejemplo, que en el colegio la clase de factorización no genera pensamiento matemático, es decir, el estudiante nunca entiende cómo a través de ese conocimiento se puede comprender el mundo. Por eso, el desafío está en modificar las prácticas educativas , crear ambientes de aprendizaje y experiencias basados en problemas, en los que puedan cometerse errores. Una formación que para muchos expertos no debe ser solo exclusiva para quienes estudian ingeniería o carreras relacionadas con tecnología, sino que debe ser transversal a otras carreras e, incluso, desde etapas tan tempranas como el preescolar. La apuesta está en fortalecer a la sociedad con habilidades digitales y matemáticas a fin de producir soluciones potentes y duraderas.

Bayona contó que durante la entrega de un sello que certificó a un municipio como territorio STEM preguntó a los asistentes si les gustaba la ciencia y fueron más bien pocos los niños que levantaron la mano. Esto “habla de lo atrasados que aún estamos. Y nos hace pensar que existe todavía un estereotipo del científico como alguien de otro país. No pensamos que nosotros podemos ser científicos, porque en Colombia no se habla de ciencia, ni siquiera en los medios, y no se forma el gusto por las matemáticas”, puntualizó.