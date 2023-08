Atentos: esta es la preocupante advertencia de Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores, sobre la reforma pensional de Petro

“Hasta este momento, no han llamado a la comisión de concertación de política laboral ni a ninguno de los gremios que hacen parte de ella. Tengo una solicitud muy, pero muy seria, que además, la estoy haciendo con fundamento jurídico. Estoy pidiendo formalmente al Ministerio de Trabajo y también lo haré con el Congreso, que para tomar las decisiones utilicen las herramientas económicas y no simplemente las ignoren como si no fueran importantes. No comprendo cómo fue posible que el Banco de la República hiciera una alerta de tal tamaño, con el informe sobre la posible generación de desempleo con el proyecto de reforma laboral, y eso haya sido simplemente ignorado”, aseguró.