De las olimpiadas a la academia, el paso de uno de los mejores en matemáticas en las pruebas Saber Pro

Formar parte de la promoción que se graduó en pandemia hizo que presentara las pruebas Saber 11 a destiempo, cuando ya estaba en la universidad, y no sufrió la presión que viven usualmente los bachilleres por este examen. Sin embargo, tampoco estaba cómodo con el hecho de no poder ir a la universidad, pues tuvo que estudiar los tres primeros semestres de manera virtual.

Admite que el estereotipo frente a quienes cursan matemáticas es que su único futuro es ser profesores. Pero esa imagen le cambió completamente en las charlas de inducción cuando la directora de la carrera les dijo que no conocía a ningún matemático desempleado, pues es una profesión demandada en el sector financiero, en el tecnológico y para el manejo de datos. “Yo entré a la carrera apasionado por las matemáticas, sin estar muy preocupado por cómo me iba a desarrollar profesionalmente. Pero hoy la idea de ser profesor no me disgusta, pues he descubierto que en el proceso de dar clases e interactuar con otra gente puedo compartirles la emoción que tengo por esta materia y me encanta verlos crecer en ese camino”, explica.