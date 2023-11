¿Desaparecerán las tiendas de barrio? Fenalco advierte que impuestos saludables impactarán las clases populares

El impuesto saludable tomó por sorpresa a muchos

Si bien se tienen las cifras claras, y podría decirse que más de 20 productos de consumo diario se verán afectados, los comerciantes no han tenido forma de controlar los precios, sobre todo porque la inflación todavía no ha cedido, como se esperaba.

Estimaciones económicas de Fenaltiendas indican que una tienda estaba a 48 mil pesos, per cápita, de que su hogar fuera declarado en pobreza. Los comerciantes insisten en que, pese a que el gobierno ha insistido en que estos impuestos no van a afectar al Índice de Precios al Consumidor, estas medidas sí van a generar un alza inflacionaria.

“Este impuesto tiene el carácter de disuasión del consumo, no de generar recaudo. La razón es muy sencilla: es un impuesto de salud pública. La canasta básica en Colombia es de 443 productos, este impuesto no grava: ni frutas, ni verduras, ni tubérculos, ni hortalizas; no grava leche, ni huevos, ni pollo, ni carne, ni pescado, ni cerdo; no grava granos, no grava pan. Solo hay 21 productos y sus variedades están gravados”, había expresado el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla.