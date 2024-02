Esta teoría antiderechos, desde luego, parte de la base de etiquetar a priori a una determinada persona como un adversario que pone en peligro la sociedad y que, por tanto , no merece ser cobijado con las garantías que sí tienen los ciudadanos cumplidores de la Ley.

Pues bien, no muy lejos de las orillas penalistas, en el derecho laboral contemporáneo ha hecho carrera una idea que merece ser bautizada como el Derecho Laboral del Enemigo en la que, desde luego, el “enemigo” es el empleador.

No es extraño que la esencia del derecho del trabajo sea una pugna de intereses, lo cual explica muchas dinámicas del ejercicio del derecho social. Sin embargo, la estigmatización del empleador como el “enemigo” que es opresor, explotador y premeditadamente abusivo ha implicado que -a semejanza de la teoría penal- se le pretenda degradar en derechos, garantías y protección.

Ahora bien, no sería tan sorprendente y tan preocupante esta tendencia de no ser porque la estigmatización de los empleadores ha comenzado a arraigarse profundamente no solo en sectores académicos -donde es naturalmente bienvenido todo debate- sino en posturas judiciales y en trámites legislativos.