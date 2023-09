Gerente de EPM no se contuvo y se pronunció sobre el ‘apagón financiero’ en las empresas distribuidoras de energía

El gerente de Empresas Públicas de Medellín destacó que no se trata de un tema coyuntural, pues viene desde 2020, cuando el país se sumió en una emergencia sanitaria y económica de la que parecía no poder salir tan pronto.

No obstante, cuando el mundo apenas se medio recuperaba de la pandemia, llegó el otro golpe: la guerra en Ucrania, que jalonó todos los indicadores económicos y las tarifas de energía, según los costos de operación, se dispararon en un 20 %. Como la situación difícil continuaba, no hubo espacio para la recuperación de lo prestado. Y en la mitad, hubo una situación particular, que fue recordada por Carrillo: “las empresas distribuidoras pretaban al usuario mientras que las generadoras no les perdonaban los pagos a ellas. Es decir, recaudaban a plazo, pero pagaban de contado y no hay uno modelo de negocios que no reviente en esas circunstancias·.