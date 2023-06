Lulo Bank lanza estrategia de ‘bolsillos con rentabilidad’, para promover planeación financiera y ahorro, ¿en qué consiste?

En busca de seguir apuntando a lo que más les importa a los usuarios del sistema financiero: los costos y la rentabilidad, el banco digital Lulo Bank lanza una nueva estrategia que le dará más a las personas que ahorren.

Se trata de ‘Bolsillos con rentabilidad’, con la cual, obtendrán un 10 % de tasa de rentabilidad en el ahorro.

Según Santiago Covelli, CEO de la entidad que ya completa 400.000 usuarios, el lanzamiento está enmarcado en la búsqueda de la profundización de las cuentas de ahorro, las cuales, ya ofrecen un 8 % de rentabilidad.

Ahora, los bolsillos con rentabilidad le permitirán a los ciudadanos lograr organizar sus recursos según sus necesidades, y recibir rentabilidad durante todo el tiempo y desde 1 peso.

No obstante, “entre más ahorren en sus bolsillos, más plata ganarán para cumplir con todos sus propósitos”, afirmó el CEO de Lulo Bank.

Lulo Bank, banco totalmente digital. - Foto: Lulo Bank

Según las declaraciones de Covelli, este nuevo producto sigue la línea con la cual han venido penetrando en el mercado colombiano y es la de “devolver plata y tiempo a los usuarios”.

Esto, en el entendido de que este banco -totalmente digital- realizó los análisis necesarios, basados en las necesidades del ciudadano, por lo cual, identificó que las personas quieren una relación rápida con las instituciones financieras. “Los usuarios no tienen que llamar, ni esperar. Pueden chatear u obtener un tiket para resolver sus necesidades”, agrumentó Covelli.

En lo que tiene que ver con la devolución de dinero, también recordó que “en cada pago que realiza el usuario con tarjetas débito devuelven el 0,5 %, algo que es único en cuentas débito”.

Con corte a la fecha, Lulo Bank ha puesto 320.000 millones de pesos en créditos, según confirmó Covelli.

La banca digital está buscando el camino para facilitar la vida a los usuarios del sistema financiero. - Foto: Getty Images

¿Cómo funciona?

Según las explicaciones entregadas este 20 de junio, por covelli, “todos los usuarios podrán crear hasta 10 bolsillos, cada uno con una tasa de rendimiento del 10 % E.A.”.

La idea es que los ciudadanos puedan personalizar los bolsillos, basado en la destinación que le dará a los recursos ahorrados. Así, podrá tener uno para educación, otro para viajes o para adquirir productos tecnológicos. “Los bolsillos son personalizables con el nombre y la categoría que prefieran”.

De igual manera, los bolsillos no tienen ninguna exigencia en tiempo de permanencia ni monto mínimo para crearlos, sostuvo Covelli. Eso significa que, si las personas requieren sacar la plata en algún momento, no encontrarán ninguna restricción. “Habrá ganado la rantabilidad por el tiempo que tuvo el dinero en el bolsillo y no tendrá costo de comisión por retirarlo”.

¿A quién está dirigido?

Las billeteras con rentabilidad de Lulo Bank podrán ser utilizadas por todas las personas mayores de edad que quieran hacerlo.

Tendrán que descargar la Lulo App, abriendo su cuenta. Una vez allí podrán crear los bolsillos. “Los bolsillos surgen de la continua interacción con nuestros usuarios, les respondemos a sus necesidades con soluciones financieras innovadoras y eficientes”, explicó Santiago Covelli.

Retiro de dinero en un cajero de Servibanca - Foto: Semana

Sin costos ocultos ni complicaciones

Al decir del CEO de Lulo, los usuarios no encontrarán costos ocultos en su relación con esta banca digital, con lo cual, sostuvo que “es posible hacer la banca de manera diferente”.