Marcas deportivas y de tecnología lideran en la mente de los más pequeños

La medición de este año marca varios hitos. Por una parte, ratifica la dura competencia, cuando no hay ninguna categoría de por medio, es decir, en la medición general. Adidas, que tuvo en los años anteriores una profunda caída y perdió su liderazgo, este año lo recuperó. Nike también quebró su tendencia a la baja, llegando al segundo lugar. El podio lo completa Coca-Cola. Adidas soportó parte de este resultado gracias al crecimiento y top of mind en Cali: allí, uno de cada tres niños recuerda esa marca, sin mediar categoría, y aumentó 10 puntos porcentuales. Para Nike, la mejor plaza de recordación también es Cali y empata a Adidas con el 33 por ciento, allí tuvo un incremento de 17 puntos porcentuales. Coca-Cola alcanza su mayor cifra en Barranquilla, con 21 por ciento.

Además, hay marcas que han venido creciendo de manera sostenida. Allí se destacan tres. En supermercados, D1. Desde 2015, cuando empezó a registrar su top of mind en el estudio, no ha parado de crecer: del 1 por ciento que marcó ese año, llegó en diez años a 28 por ciento. Por su parte, en champú, Savital, si bien desde finales de la primera década de este siglo empezó a marcar con un dígito, desde 2013 subió a dos. Y hasta 2021, mantuvo un indicador estable entre 19 y 21 por ciento. Sin embargo, a partir de ese momento, no ha parado de crecer y este año llegó al 31 por ciento. Y finalmente, en gaseosas, Coca-Cola, a lo largo del estudio, se ha movido entre 44 y 49 por ciento de top of mind. Pero ya rompió la barrera del 50 por ciento, llegando este año al 58 por ciento. Ya en el pasado reciente había obtenido en 2021 el 52 por ciento y en 2023, el 53 por ciento.