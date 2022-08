“Para julio de 2023 abriremos 25 tiendas más en Colombia”: Farmatodo

Hoy en día, Farmatodo ha logrado un importante plan de expansión en Colombia con 77 tiendas en todo el territorio nacional, buscando consolidarse como uno de los grandes competidores de la industria farmacéutica del país.

En entrevista con SEMANA, José Zubillaga, vicepresidente de Tecnología en Farmatodo, contó cuál es el plan de expansión de la compañía y lo que han venido implementando en los últimos meses.

SEMANA: hablemos de 2022, ¿el objetivo es cerrar este año con nuevas aperturas en el país?, ¿cuáles?

José Zubillaga (J. Z,): sí, por ejemplo, nosotros medimos nuestros años haciendo cortes en julio, y desde 2021 a 2022 pasamos de tener 68 tiendas en 2021 a cerrar en julio con 18; es decir, diez tiendas más, y desde julio de 2022 a 2023 vamos a abrir 25 tiendas más logrando tener 103 tiendas aproximadamente en Colombia.

SEMANA: y este crecimiento en términos de inversión, para 2022 y luego para mitad de año de 2023, ¿qué inversión va a realizar Farmatodo en términos económicos?

J. Z.: desde julio del año pasado a cerrar julio de este año, hicimos una inversión de aproximadamente siete millones de dólares solo en tiendas nuevas, y de este año al año que viene, es decir, cerrando julio de 2023, vamos a invertir 16 millones de dólares más para completar las 103 tiendas.

SEMANA: ¿cuántos empleos directos e indirectos está generando la compañía actualmente en Colombia?

J. Z.: nosotros hoy en día tenemos 1.300 empleados directos, claramente este número va a crecer importantemente de aquí al año que viene. En términos reales estamos creciendo en tiendas de manera importante, seguimos apostándole a Colombia y en verdad que nos enorgullece porque es una cifra importante de colaboradores, quienes gracias a Dios nos permitan crecer y junto con ellos creemos que ese plan es más que posible.

SEMANA: ¿cuál es la distribución del ingreso de Farmatodo dividido en tiendas físicas y online?

J. Z.: hoy en día estamos más o menos 70 % tiendas y 30 % en la parte digital. No tenemos ningún plan específico de que uno crezca más que el otro, sino de atender bien al cliente donde él quiera ser atendido. Creemos que cada vez será más difícil si quiere digital o no, por ejemplo, nos dimos cuenta de que usan la app, pero compran dentro de la tienda; ya empieza una línea no tan clara, se habla de un Figital, en donde se mezcla la experiencia física con la digital de la gente que va a la tienda y pide que se lo envíen a su casa, ese tipo de cosas van a seguir ocurriendo y para nosotros está muy bien eso.

Farmatodo en Colombia - Foto: Cortesía Farmatodo

Lo que sí tenemos como meta es que en este modelo Prime, de aquí a un año, tengamos más del 50 % de nuestras ventas por medio de clientes que compren a través del modelo de suscripción Prime, convirtiéndose en un efecto de nivel positivo porque entre más personas suscritas tengamos, más beneficios les vamos a poder ofrecer atados a lo que ellos necesitan.

SEMANA: ¿de qué se trata Farmatodo Prime?

J. Z.: básicamente, es el primer programa de suscripción omnicanal que se puede aprovechar tanto en tiendas físicas como en digital aquí en Colombia, y pues, trae como beneficios una cantidad de descuentos exclusivos, promociones, cupones. Vamos a tener días prime con madrugones y descuentos masivos en varias categorías, y en el día a día vamos a estar personalizando la experiencia de compra del cliente con los mejores descuentos y promociones.

Cada vez más nos enfocamos en conocer a ese cliente y fidelizarlo, vamos a mejorar esas capacidades de personalización y comunicación. También, tiene otra parte importante y es que al suscribirte accedes por 9.900 pesos al mes a domicilios gratis. Básicamente, le solventamos al cliente sus domicilios gratis con un sin fin de promociones exclusivas.

SEMANA: básicamente, eso es Farmatodo Prime, una solución mediante el pago mensual de 9.900 pesos, obteniendo domicilios gratis durante todo el mes y un plan de descuentos y promociones exclusivas, ¿esa es la membresía Prime?

J. Z.: esa es la membresía Prime hoy, porque realmente Prime está diseñado para evolucionar. Analizaremos la data viendo qué busca el cliente y qué le gusta para consentirlo a lo largo de la trayectoria. No es un modelo que está listo, en el sentido de que más adelante siga siendo así, sino que le iremos agregando componentes para ir consintiendo a ese cliente. La versión de hoy es esta y es superchévere, hemos tenido buen feedback, pero queremos que sea el comienzo de un modelo de suscripción y de una relación con el cliente Farmatodo que siga creciendo en el tiempo, dándole cada vez más beneficios en este modelo de suscripción.

SEMANA: es decir, ¿a futuro va a ser personalizado? Si yo soy cliente de Farmatodo y cada mes y medio compro bloqueador solar, me llegará la promoción de bloqueador solar, el medicamento que son las gotas específicas, me va a llegar personalizado.

J. Z.: sí, es así. Está planteado para que sea así y cada vez va a ser mejor porque te conoceremos más para anticiparnos a tus necesidades, consintiendo a nuestros clientes a lo largo de esa relación. En un futuro le iremos agregando más componentes, además de domicilios gratis, personalización y demás.