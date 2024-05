Se acaba la EPS Sura: pide su retiro del sistema de salud por grave crisis y busca salvavidas en el Gobierno

Algunas entidades promotoras de salud han asegurado que el Gobierno nacional ha sido negligente en los procesos de pago y que no ha escuchado los pedidos de ayuda de estas empresas, cuando solicitan el aumento de la UPC (unidad de pago por capitación), que es el pago que recibe cada EPS por usuario atendido en el sistema de salud del Estado.

Sura EPS, otra empresa de salud que cayó en el Gobierno Petro

Altas deudas y negligencia del Gobierno: los problemas que Sura no pudo maniobrar

Sura asegura que la situación del sistema de salud ha sido un problema histórico en el país. Sin embargo, en los últimos años los recursos asignados por los gobiernos de turno no han sido los suficientes para garantizar la prestación del servicio.

Aunque las coberturas han aumentado, los recursos del pago de UPC no alcanzan. Además, en los presupuestos máximos para lo no incluido en el Plan de Beneficios en Salud no cubren las necesidades, por lo que esto agrava las deudas acumuladas.