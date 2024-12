Tecnoglass, la empresa colombiana que entra a las grandes ligas bursátiles de Wall Street

Como un jugador en las grandes ligas del mercado bursátil estadounidense arranca la semana la compañía colombiana Tecnoglas, liderada por el empresario Christian Daes, quien anunció que la empresa dedicada a la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria global de la construcción comercial y residencial, entra en NYSE (New York Stock Exchange).

En el mismo sentido, Christian Daes, que ejerce las funciones en la dirección de Operaciones de la compañía , dijo que con esta transición, “Tecnoglass se vuelve, no solo la primera y única compañía de origen colombiano con acciones listadas directamente en el NYSE (a diferencia de estarlo bajo un listado reverso o “ADR”), sino también en ser la única compañía colombiana en haber sido aceptada a las dos bolsas bursátiles mas grandes del mundo”.

Lo que hace Tecnoglass

Como hechos sobresalientes, la manufactura de esta compañía colombiana está presente en construcciones como One Thousand Museum (Miami), Paramount Miami Worldcenter (Miami), Salesforce Tower (San Francisco), Via 57 West(NY), Hub50House (Boston), Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá), One Plaza (Medellín), Pabellón de Cristal(Barranquilla).