Ultra Air lanzó tiquetes baratos a $ 10.000 para viajar en Colombia y la página colapsó

Ultra Air, nueva aerolínea de bajo costo que busca consolidarse en el país, se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales en las últimas horas debido a que lanzó esta semana una nueva promoción y ofreció tiquetes a 10.000 pesos.

“No te quedes con las ganas de aprovechar la Promo Ultra. Nuestra web está lista para recibirte. Ingresa y descubre la forma más amigable de viajar. Revisar los términos y condiciones”, precisó en Twitter.

🧡PROMO EXTENDIDA #UltraViajero No te quedes con las ganas de aprovechar la #PromoUltra. Nuestra web está lista para recibirte. Ingresa a https://t.co/EeOvCst243 y descubre la forma más amigable de viajar.

Promoción extendida hasta las 3:00 am

*Revisar los términos y condiciones pic.twitter.com/mgz66VZa8R — Ultra Air (@ultraairoficial) May 26, 2022

Según la compañía aérea, la oferta no incluía el valor de los respectivos impuestos y aplicaba para trayectos entre mayo de 2022 y abril de 2026. Asimismo, indicó que contaban con 35.000 sillas disponibles.

La empresa, de igual manera, manifestó que la promoción estaba dirigida para las personas que buscaban precios especiales para volar a las siguientes ciudades: Medellín, Cartagena, Bogotá, Cali, San Andrés, Pereira y Santa Marta, entre otras.

No obstante, los usuarios indicaron que tuvieron muchas dificultades para adquirir los tiquetes y la página web oficial de la aerolínea colombiana colapsó rápidamente. Además, recibió cientos de quejas en Twitter.

“Qué estafa. Estuve hasta a las 11:00 de la noche pendiente y la página web nada. Me despierto y salen con esto. Quién va a estar despierto a esa hora. Si no tienen las condiciones para hacer una promoción así, mejor no hagan nada. Lo único que lograron es alejar a los clientes”, afirmó una internauta.

Ante estos reclamos, la compañía aérea se pronunció rápidamente y aseguró que intentaron solucionar lo más rápido posible los problemas técnicos, los cuales se habrían presentado por la cantidad de gente que ingresó al portal al mismo tiempo.

“Hola Ultra Viajeros, estamos haciendo todo lo posible por restablecer nuestra página web. Miles de viajeros están tratando de comprar sus tiquetes y disfrutar también la Promo Ultra”, indicó Ultra Air.

Luego, añadió: “Ultra Viajeros, tranquilos. Nadie va a quedarse con las ganas de aprovechar nuestra Ultra Promo. En este momento tenemos un alto tráfico en nuestra página web y estamos haciendo todo lo posible para solucionarlo y que puedan disfrutarla”.

#UltraViajeros tranquilos, nadie va a quedarse con las ganas de aprovechar nuestra #UltraPromo. En este momento tenemos un alto tráfico en nuestra página web y estamos haciendo todo lo posible para que puedan disfrutarla🧡. — Ultra Air (@ultraairoficial) May 26, 2022

Cabe recordar que María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, destacó en febrero pasado el ingreso de esta nueva aerolínea al mercado colombiano, que además es la primera compañía calificada bajo el régimen de megainversiones.

Con la entrada de Ultra Air, el país cuenta actualmente con nueve operadores regulares de pasajeros. Igualmente, la reactivación aérea alcanzó la movilización de 30.531.412 pasajeros y 835.564 toneladas de carga durante el 2021.

El año también cerró el año con 97 nuevas rutas aéreas nacionales, 90 internacionales aprobadas y 74 acuerdos aéreos firmados, que le permiten al país nuevas posibilidades de conectividad con varios estados en diferentes partes del mundo.

“La llegada de esta compañía aérea dinamizará el turismo, mejorará la conectividad del país y abrirá nuevas oportunidades laborales para miles de familias colombianas, ya que la compañía invertirá US$ 30 millones y generará unos 22.000 empleos entre directos e indirectos, durante los próximos cinco años”, puntualizó la ministra Lombana en aquel momento.