Analdex envía recomendaciones al director de la Dian sobre modernización de la entidad; “están generando contrabando”

Y se agregó que “el rompimiento de la relación contractual para la modernización Dian en el componente aduanero con el proveedor Crimsonlogic Panamá INC y Sonda de Colombia S.A. y tomar la decisión de hacer desarrollo propio por las dificultades, definitivamente creemos no es la solución. La historia en la DIAN lo ha demostrado y la larga contingencia en la que estamos, sin una fecha cierta del restablecimiento de los servicios, lo confirman”.

Desde Analdex afirman que el proveedor elegido tuvo muchos problemas en Panamá, por lo que se consideró una muy mala elección para la Dian. A pesar de ello, la entidad no ha tomado una “acción preventiva” con el mismo proveedor.

“Además de lo anterior, desde hace ya varios años y no en una, sino en varias oportunidades, se le ha dicho a la Dian que en el mundo no hay un proveedor de servicios, ni ninguna aduana que tenga tantas particularidades y trámites como la nuestra, razón por la cual el modelo se debía simplificar, pero no ha sido posible lograrlo. Hoy se sigue insistiendo en ese tipo de soluciones, de querer regularlo todo y de tener un sistema robusto y que atienda las bien complejas particularidades de nuestra aduana, aplazándose nuevamente una necesidad vital”, indicaron.