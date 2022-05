Arabia Saudita quiere superar los 13 millones de barriles de crudo diarios para 2027

Arabia Saudita prevé aumentar su capacidad de producción de petróleo en más de un millón de barriles por día para superar los 13 millones hacia principios de 2027, informó este lunes el ministro de Energía, el príncipe Abdelaziz ben Salmán.

“Por supuesto, vamos a ir para 13,2 o 13,3 (millones de barriles por día), eso es algo que podremos hacer e, incluso, probablemente aumente a 13,3 o 13,4 millones de barriles diarios, a finales de 2026 o principios de 2027″, declaró el ministro en una conferencia en Baréin, situado en la costa este del Golfo Pérsico.

La producción de petróleo de Arabia Saudita gira actualmente en torno a los 10,3 millones de barriles diarios, y se podría mantener al nivel de entre los 13,2 y 13,4 millones de barriles día “si el mercado lo permite”, agregó el ministro de Energía.

El príncipe Abdelaziz ben Salmán también mencionó que no hay capacidad de refinación para satisfacer la demanda actual, en una implícita alusión a las presiones de los consumidores para un aumento de la producción que frene la histórica subida de los precios. Y es que el viernes pasado el barril de Brent, que es la referencia para Colombia, cerró en US$ 111,58, mientras que el barril de WTI llegó a US$ 110,49.

Arabia Saudita, que es el mayor exportador mundial de petróleo, no ha seguido los llamados de Estados Unidos a aumentar su producción para frenar el alza de los precios del petróleo desde que comenzó la ofensiva militar rusa en Ucrania el pasado 24 de febrero.

El príncipe Abdelaziz ben Salmán también mencionó que no hay capacidad de refinación para satisfacer la demanda actual. - Foto: REUTERS

Desde el inicio de la guerra, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos destacaron su compromiso con la Opep+, un cartel de países productores que reúne a los 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), más otros 10 exportadores, incluyendo a Rusia.

A principios de mayo, los países de la Opep+ acordaron un alza marginal de su producción por los riesgos que pesan sobre la demanda debido a las drásticas restricciones anticovid en China, en una decisión esperada pese a los altos precios del crudo.

Por lo tanto, los representante de los 13 miembros de la Opep y sus 10 aliados convinieron “ajustar al alza la producción total mensual en 432.000 barriles por día para el mes de junio”.

La producción de petróleo de Arabia Saudita gira actualmente en torno a los 10,3 millones de barriles diarios. - Foto: Getty Images

Petrolera Saudi Aramco anunció fuerte incremento interanual de sus utilidades

El grupo petrolero Saudi Aramco anunció un crecimiento interanual del 82 % de su beneficio neto en el primer trimestre de 2022, impulsado por el aumento de los precios internacionales del petróleo.

Sus ganancias alcanzaron los US$ 39.500 millones, frente a los US$ 21.700 millones registrados en el mismo periodo de 2021, “principalmente, gracias al alza de los precios del crudo y a los volúmenes vendidos, y a la mejora del” refinado y distribución, indicó Saudi Aramco.

El resultado supone un récord desde que el mayor exportador de petróleo del mundo entró a la Bolsa de Arabia Saudí, Tadawul, en el 2019. El incremento de sus beneficios se enmarca en la estela de varios anuncios favorables para Arabia Saudita, cuyo sector petrolero está en pleno auge.

El Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita anunció que registró un crecimiento trimestral del 36 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que conllevó un excedente presupuestario de más de US$ 15.000 millones (unos 14.400 millones de euros), informaron medios locales.

Los últimos resultados financieros de Aramco se publicaron cuatro días después de que la empresa destronara a la estadounidense Apple como la compañía mejor cotizada del mundo, alcanzando los US$ 2.430 millones en valor el miércoles, superando al fabricante de iPhones, que cayó a US$ 2.371 millones.

*Con información de la Agencia AFP.