Con pago de deudas pendientes, se abre paso la reapertura de gasoducto binacional para importar el energético desde Venezuela

Falta gas

Más allá de la búsqueda de una normalización de las relaciones con Venezuela, el plan de importar gas se deriva del hecho de que las reservas de Colombia son limitadas, apenas superan los 7 años. De hecho, ya para el año entrante Ecopetrol advirtió que habría un déficit cercano al 18 por ciento. A eso se suma la preocupación de que no se avance con exploración de nuevos campos, lo que volvería al país más dependiente de las importaciones.

Este panorama ha encendido las alarmas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) en un estudio reciente estimó que, s in nueva exploración de petróleo y gas en Colombia, la caída en la producción de petróleo en 2030 estaría cercana a los 286.000 barriles diarios. Entre tanto, las exportaciones de petróleo tendrían una contracción de 55 por ciento al final de la década, mientras que el déficit comercial alcanzaría el 3,2 por ciento del PIB, al tiempo que la caída en los ingresos fiscales del país, en 2030, sería de 12,7 billones de pesos.

Venezuela tiene unas de las mayores reservas de crudo y gas en el mundo. Sin embargo, varios factores tienen contra las cuerdas su operación. Por un lado, los embargos y castigos al régimen –como las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos- limitan las operaciones con PDVSA, que a juicio de expertos internacionales se podrían reactivar en los próximos meses tras incumplir los acuerdos para una jornada electoral democrática y transparente en las próximas elecciones presidenciales, al no permitir la participación de María Corina Machado, la más fuerte contrincante de Nicolás Maduro.

Las reservas de gas y de petróleo están afectadas ante la expectativa de no entregar nuevos contratos de exploración en el país. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las adecuaciones

Roa aseguró que se analizan distintos elementos y la petrolera colombiana estaba pendiente en ese momento de un cronograma “más detallado de la reposición o la reparación del gasoducto, la instalación de una unidad de tratamiento de ese gas para colocarlo en condiciones y obviamente quizás algunos elementos adicionales, una estación compresora seguramente y algunas reparaciones menores que a lo largo del gasoducto hay que hacer” . Con ello queda en evidencia que la situación del gasoducto no era la mejor y su disponibilidad puede tomar tiempo.

Y agregó: “Hay unos conceptos jurídicos según los cuales en tratándose de gas natural esas restricciones no serían de aplicación”, y no descartó que, si no se podía hacer directamente, se podría hacer la negociación a través de privados.