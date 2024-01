¿Cuáles son los países de Latinoamérica con el salario mínimo más alto?

Los cambios más notorios

Uno de los casos más destacados fue el de México , indica el medio, donde se implementó un incremento del 20 % por segundo año consecutivo, llevando el salario mínimo a MXN$ 7.468, equivalentes a US$ 440.

¿Qué pasa si a un empleado no le pagan el salario con el aumento del 2024?

En República Dominicana, reseña Bloomberg Línea, se anunció un aumento del 19 % en los salarios mínimos para las empresas privadas no sectorizadas. Este incremento se aplicó en dos etapas: un 15 % en abril y un 4 % adicional a partir de febrero de 2024. Para las microempresas, el salario mínimo pasó de RD$ 11.900 (US$ 205) a RD$ 14.232 (US$ 245).