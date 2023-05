Dólar: esto es lo que pasa con la divisa en Colombia y el mundo

Para los países latinoamericanos que dependen de esta moneda y de los precios de las materias primas, el panorama no se ve claro, pues no es fácil que se desliguen de esta divisa.

La fluctuación del dólar no es un tema nuevo, sino que es recurrente en el país, ya que desde hace más de quince años se viene mencionando dicha situación.

Así lo dio a conocer Ricardo Rodríguez García, profesor de posgrados de la Escuela de Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), quien explicó que su relevancia aparece cuando se presentan cambios en las condiciones macroeconómicas mundiales debido a diferentes medidas adoptadas para superar crisis económicas y financieras.

En tal sentido, Rodríguez afirmó que el hecho de que el dólar se desvalorice por las circunstancias macroeconómicas del mundo ya ha ocurrido en diferentes ocasiones y se trata “de la misma situación con variables diferentes”.

Actualmente, la moneda representa aproximadamente el 58 % de las reservas monetarias a nivel global. - Foto: Getty Images

Explicó que, “de acuerdo con Eurizon SLJ Capital Limited, una firma de gestión de activos con sede en Londres, las sanciones implementadas por Estados Unidos y sus aliados de la Otan contra Rusia, terminaron asustando a otras grandes economías que poseen amplias reservas internacionales”.

Agregó que muchos de esos países son economías emergentes que pertenecen al denominado bloque “‘Sur global’, que están siendo conquistadas por China”. En este contexto, muchos países buscaron una alternativa distinta a dicha moneda para realizar transacciones comerciales internacionales.

Lo que pasa

Además, de acuerdo con el experto, en 2022, la caída del dólar en las reservas mundiales fue diez veces mayor que en los últimos 20 años. Desde el 2016, la divisa perdió 11 % de su participación de mercado, pero casi el doble de esta cifra si se mide desde 2008.

Agregó que actualmente la moneda representa aproximadamente el 58 % de las reservas monetarias a nivel global, pero en 2021 esta relación era del 73 %, cuando la divisa estadounidense tenía una hegemonía absoluta como moneda preferida para los intercambios comerciales y las reservas internacionales.

Adicionalmente, Estados Unidos ha reconocido que su política sancionatoria hacia otros países está perjudicando el posicionamiento del dólar en el comercio internacional; “tal como lo señaló su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ‘hay un riesgo cuando usamos sanciones financieras que están ligadas al papel del dólar (…) de que a largo plazo se socave la hegemonía del dólar’”.

No es fácil pronosticar lo que va a pasar con esta moneda, todo dependerá de la capacidad con que la economía de Estados Unidos pueda recuperar su empuje económico. - Foto: Getty Images

Explica: “Esto no significa que el dólar sea descartado o superado de inmediato por otra moneda en el comercio internacional, porque muchos países todavía no pueden convertir en el corto plazo sus inversiones en dólares a otras monedas, ya que no cuentan con la capacidad para hacerlo, incluso China depende todavía de Estados Unidos”.

Según Rodríguez, actualmente, China, India, Rusia y Brasil impulsan el cambio. Las economías de China e India que ocupan el segundo y quinto puesto como las más grandes a nivel mundial, respectivamente, han venido intensificando sus esfuerzos para disminuir el dominio del dólar en el comercio internacional. De hecho, a finales de marzo de 2022, el Banco de la Reserva de la India (RBI) permitió que los bancos centrales de 18 países, entre ellos Tanzania, Kenia y Uganda, abrieran cuentas especiales en rupias”.

En Colombia

Particularmente, dijo: “En países como Colombia, que no tienen una divisa lo suficientemente fuerte y están atados al dólar, esto generaría un mayor endeudamiento y un déficit de cuenta corriente, lo que va contra la fortaleza de sus monedas, hoy ya de por sí debilitadas”.

Muchos países todavía no pueden convertir en el corto plazo sus inversiones en dólares a otras monedas, ya que no cuentan con la capacidad para hacerlo. - Foto: Adobe stock

Agregó: “No es fácil pronosticar lo que va a pasar con esta moneda, todo dependerá de la capacidad con que la economía de Estados Unidos pueda recuperar su empuje económico”.

Según el experto, para los países latinoamericanos que dependen de esta moneda y de los precios de las materias primas, el panorama no se ve claro, pues no es fácil que se desliguen de esta, e incluso para China tampoco es bueno, pues ellos son los mayores tenedores de deuda estadounidense. Además, en el corto plazo, el país oriental no tiene la capacidad de financiamiento global ni el músculo financiero suficiente para desplazar el dólar americano.