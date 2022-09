Dólar hoy en Colombia: ¿cómo arrancó este miércoles 21 de septiembre?

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este miércoles 21 de septiembre con un ligero desplome, propio de la expectativa que se tiene en este momento en los mercados por el dato de tasas de interés que se revele este miércoles en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal.

Así las cosas, de acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, el valor de apertura de la moneda estadounidense en el país para este miércoles fue de 4.411 pesos con 30 centavos, cayendo de esta 9,08 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.420.08.

De igual forma, en sus primeras operaciones (corte 8:05 a.m.) el precio de esta divisa sube hasta los 4.418 pesos con 75 centavos; no obstante, pese a este ligero repunte, aún se mantiene lejos de la cifra de cierre de este martes, cuando cerró en 4.426,20. Por ahora se espera que mantenga su tendencia al alza y no se descarta un repunte por encima de los 4.500 pesos.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 21-sept-2022: $4,420.38 pic.twitter.com/Ueup1YPklX — Superfinanciera (@SFCsupervisor) September 20, 2022

Este fue el cuarto día consecutivo en el que el dólar cerró por encima de los 4.400 pesos en Colombia. Sin embargo, la mayoría de los analistas económicos consultados por el Banco de la República estiman que el dólar terminará el año por encima de los $4.900. Esto, en consecuencia con el estrés que viven hoy en día los mercados.

Noticia en desarrollo.